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Эксперт объяснил, как действовать, столкнувшись с кибермошенниками

Киберэксперт Алексеев: мошенники могут подделывать голоса близких жертвы

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Shutterstock

Чтобы избежать проблем, столкнувшись с кибермошенниками, важно строго придерживаться правил безопасности. Об этом в беседе с РИАМО сообщил эксперт в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.

Если незнакомец представляется сотрудником банка, специалист посоветовал сразу самостоятельно перезвонить в финансовую организацию. Если же родственник звонит с незнакомого номера, нужно действовать аналогично.

«Нельзя доверять ни звуку, ни картинке в интернете. Благодаря генеративным нейросетям подделки выглядят реалистично и качественно. Подделать голос и лицо могут по одному фото и 10 секундам записи голоса», — предупредил специалист.

Адвокат, председатель МКА «Ковалев, Малютов и партнеры» Дмитрий Малютов до этого объяснил, что делать человеку, если мошенники взяли на него кредит. В первую очередь, по его словам, необходимо обратиться в полицию. В заявлении нужно подробно описать обстоятельства, которые удалось выяснить про кредитную заявку, а также указать сведения, которые доказывают, что данный займ не оформлялся жертвой злоумышленников.

Ранее россиянам рассказали, как отличить честные микрофинансовые организации от мошенников.

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