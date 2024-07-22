Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден документ, рассказывающий о втором чуде Иисуса Христа

ArtNet: ученые расшифровали документ, повествующий о детстве Иисуса Христа

close
100%
KPA/Global Look Press

В Германии ученые перечитали считавшийся письмом древний свиток и сделали удивительное открытие: это оказался фрагмент Евангелия. Об этом сообщает портал ArtNet.

Фрагмент папируса с инвентарным номером P.Hamb.Graec. 1011 из государственной библиотеки Гамбурга мог остаться незамеченным и считаться чем-то вроде древнего письма или списка покупок, но два специалиста решили снова его изучить.

Папиролог Лайош Беркес из Берлинского университета имени Гумбольдта и профессор Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета в ходе исследования заметили слово «Иисус». Шаг за шагом стало понятно: это рассказ о детстве Христа.

В папирусе рассказывался момент из апокрифа, когда пятилетний Иисус играл у ручья и лепил из глины воробьев. Его приемный земной отец — праведный Иосиф из Назарета — пожурил сына за то, что тот занимается делами в день субботний, когда принято отдыхать. В ответ мальчик рассмеялся и хлопнул в ладоши — птицы ожили и разлетелись в разные стороны.

В результате ряд СМИ поспешил опубликовать материалы с броскими заголовками, что, якобы, находка меняет смысл Евангелия. Но ученые отметили, что история о «втором чуде» Спасителя известна уже давно, старейшая версия этого документа относится к XI столетию. А нынешний расшифрованный папирус ученые датировали IV — V веками — именно в этом и заключается сенсационность открытия.

Ранее ученые нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Уильяма Шекспира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами