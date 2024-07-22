Найден документ, рассказывающий о втором чуде Иисуса Христа

В Германии ученые перечитали считавшийся письмом древний свиток и сделали удивительное открытие: это оказался фрагмент Евангелия. Об этом сообщает портал ArtNet.

Фрагмент папируса с инвентарным номером P.Hamb.Graec. 1011 из государственной библиотеки Гамбурга мог остаться незамеченным и считаться чем-то вроде древнего письма или списка покупок, но два специалиста решили снова его изучить.

Папиролог Лайош Беркес из Берлинского университета имени Гумбольдта и профессор Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета в ходе исследования заметили слово «Иисус». Шаг за шагом стало понятно: это рассказ о детстве Христа.

В папирусе рассказывался момент из апокрифа, когда пятилетний Иисус играл у ручья и лепил из глины воробьев. Его приемный земной отец — праведный Иосиф из Назарета — пожурил сына за то, что тот занимается делами в день субботний, когда принято отдыхать. В ответ мальчик рассмеялся и хлопнул в ладоши — птицы ожили и разлетелись в разные стороны.

В результате ряд СМИ поспешил опубликовать материалы с броскими заголовками, что, якобы, находка меняет смысл Евангелия. Но ученые отметили, что история о «втором чуде» Спасителя известна уже давно, старейшая версия этого документа относится к XI столетию. А нынешний расшифрованный папирус ученые датировали IV — V веками — именно в этом и заключается сенсационность открытия.

Ранее ученые нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Уильяма Шекспира.