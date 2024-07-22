Российский суд признал законным приговор Навальному

Верховный суд России оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному, согласно которому он должен был провести 19 лет в колонии особого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Навального обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и ряде других преступлений.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений», — говорится в сообщении суда.

Таким образом суд отклонил кассационные жалобы адвокатов Навального.

В уголовном деле, в частности, идет речь о »Фонде борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Организация была основана Навальным. В 2021 году она была признана экстремистской, а ее деятельность на территории Российской Федерации — запрещена.

Алексей Навальный не признал вину ни по одному из обвинений. Процесс в отношении него проходил в Московском городском суде в закрытом режиме.

Ранее Юлию Навальную внесли в реестр экстремистов.