Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как избежать появления потертостей на внутренней стороне бедра

Врач Зайниддинова: мази с цинком избавят от потертостей на бедрах

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Увлажнение кожи специальными средствами и использование мазей с цинком поможет избежать появления потертостей на внутренней стороне бедра при ходьбе в жару. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова, передает Pravda.Ru.

«Для взрослых, у которых эта сложность возникает в связи с избытком массы тела, давно придумали очень удобные рейтузики, штанишки с удлиненным низом, которые позволяют вот эту как раз натирающую часть внутренней поверхности бедер перекрыть», — отметила врач.

Помимо этого, по ее словам, людям с такой проблемой рекомендуется чаще принимать душ. Если недуг не связан с наличием лишнего веса, Зайниддинова советует обратиться к терапевту или к ортопеду. Она отметила, что в этом случае у человека могут быть нарушения осанки или проблемы с походкой.

Педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Никита Волков до этого рассказал «Газете.Ru», что один из основных принципов безопасных прогулок в аномальную жару с детьми — ограничение пребывания на открытом солнце в пиковые часы его активности, примерно с 11 до 16. Кроме того, важен достаточный питьевой режим.

Ранее сообщалось, что россияне в жару чаще заказывали доставку до двери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами