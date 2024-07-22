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Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому

В Госдуме предложили взыскивать долги россиян по ЖКУ через нотариусов

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Depositphotos

Задолженности российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предложили взыскивать через нотариусов. Такой способ предложили депутаты Государственной думы в новом законопроекте, сообщают «Известия».

Авторы инициативы отмечают, что на сегодняшний день предприятия ЖКХ заинтересованы в своевременном поступлении платежей в связи с изменением системы финансирования, которое сопровождается повышением ставок и тарифов на ЖКУ для населения и снижением уровня бюджетной поддержки.

Одной из причин появления у людей долгов за ЖКУ парламентарии назвали низкий уровень платежной дисциплины — некоторые россияне следуют принципу «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Зачастую, отмечают депутаты, это связано с нехваткой денег.

«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости», — отметили депутаты.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой компенсировать педагогам, работающим в сельских школах, плату за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Лантратова предложила выплачивать «подъемные» молодым педагогам.

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