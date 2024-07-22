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Российские водоемы заполнили личинки червей, которые прогрызают кожу

Life: в России водоемы заполонили личинки червей, прогрызающих кожу

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Pexels

В Нижегородской области и ХМАО местные жители жалуются на личинки червей, которые проникают под кожу во время купания и вызывают сильный зуд. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным Telegram-канала, случаи заражения так называемым зудом купальщика зафиксированы в Светлоярском озере и озере парка имени 777-летия в Нижегородской области. Пострадали и купавшиеся в озере поселка Каменный в ХМАО. Купальщики жалуются на зуд, тело покрывается пятнами, поднимается высокая температура.

Церкариоз («зуд купальщика») — это инфекция кожи, вызванная паразитами — церкариями. Заражение происходит во время купания в пресной воде: прудах, озерах и реках. Личинки церкарии попадают в воду вместе с фекалиями птиц, прокусывают кожу человека и пробираются внутрь. Особой опасности церкарии не представляют, так как не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, однако личинки выделяют токсичные вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит.

Ранее врач рассказала, кому нужно обратиться к врачу после купания в стоячей воде.

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