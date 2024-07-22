В Петербурге нашли посылку со взрывчаткой, два месяца лежавшую на складе

Посылка со взрывчатым веществом два месяца лежала на складе транспортной компании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT.

По словам владелицы посылки, мужчина, которому она была адресована, так и не пришел, дозвониться ему также не получилось.

«Позже выяснилось, что он в розыске. В посылках лежали амортизаторы для авто, а в них — взрывчатое вещество», — говорится в сообщении.

До этого в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году. По данным ведомства, теракт должны были совершить с помощью взрывчатых веществ, привезенных из Европы. В настоящий момент Машовец объявлен в розыск.

Силовики также пресекли аналогичный канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов в Санкт-Петербурге, с помощью которых планировалось совершать теракты.

19 июля южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы россиянина Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму в июне 2023 года.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.