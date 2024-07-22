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Пожар на месте взрыва газа в Апшеронске потушен

МЧС сообщило, что пожар на месте взрыва газа в Апшеронске потушен

Пожар на месте взрыва газа в ТЦ на улице Ворошилова в Апшеронске потушен. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в 7:55 по мск и было ликвидировано к 10:00. На месте происшествия продолжается работа оперативных служб.

До этого МЧС сообщило о локализации пожара после взрыва газа в ТЦ в Апшеронске.

До этого предварительной причиной взрыва в ТЦ в Апшеронске была названа утечка газа.

Известно о 14 пострадавших во время взрыва, большая часть которых находилась на автобусной остановке поблизости. Изначально сообщалось, что попавшая под завалы сотрудница аптеки не выходила на связь. Она была спасена, но оказалась в реанимации.

Ранее на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля.

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