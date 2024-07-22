Родителям объяснили, как защитить ребенка от негативного влияния в интернете

Родителям важно научить ребенка отстаивать свои личные границы, соблюдать дистанцию в интернете, а также быть осторожными при общении с незнакомцами в сети, чтобы защититься от негативного влияния. Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Планета семьи» Юлия Танкевич.

Она напомнила, что взрослые собеседники могут выдавать себя за подростка, чтобы войти в доверие. Эксперт советует создать родителям отдельный аккаунт, чтобы подписаться на ребенка и ненавязчиво наблюдать за его интересами, а также проверить список друзей ребенка. Помимо этого, рекомендуется объяснить детям, что в интернете нельзя публиковать слишком личные фотографии, сканы каких-либо документов, банковских карт или билетов, потому что этим могут воспользоваться злоумышленники.

Психолог подчеркнула, что детям также стоит рассказать про кибербулинг, потому что они могут оказаться свидетелями или участниками запугиваний и провокаций.

«Выстраивайте доверительные отношения с детьми. Зная, что родители его поддержат и помогут, ребенок не побоится прийти к маме с папой, если столкнется с опасной или тревожащей ситуацией», — отметила Танкевич.

Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина до этого рассказала «Газете.Ru», что для подростков важно, чтобы их телефон никто не трогал и тем более не забирал, потому что там может быть что-то очень личное.

Ранее психолог объяснила, как отучить подростка от вейпов.