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В торговом центре в Краснодарском крае произошел взрыв

Shot: в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв

В торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, большая часть здания обрушилась, предварительно пострадали десять человек. Под завалами остаются люди.

«По словам очевидцев, под завалами может находиться сотрудница аптеки. Она не выходит на связь. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщал, что в жилом доме в Макеевке в Донецкой народной республике произошел взрыв.

Также 13 июля в городе Опочка в Псковской области в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Сещевской произошел взрыв бытового газа, пострадали два человека. Пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут.

18 июня в Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в городе Лобне.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения БПЛА был поврежден НПЗ.

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