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В Нижегородской области школьник получил ожог 90% тела, забравшись на крышу поезда

В Нижегородской области школьника ударило током на крыше поезда

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Depositphotos

В Володарском районе Нижегородской области школьник попал в реанимацию с ожогами, получив удар током на крыше поезда. Об этом сообщает портал News.NN.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Сейма, 10-летний мальчик забрался на вагон электропоезда и получил удар током. По предварительной информации, пострадавший получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в отделении реанимации больницы Дзержинска.

Состояние школьника медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти подростки сбросили продуктовую тележку с поезда на ходу. Инцидент произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги. Компания несовершеннолетних затащила продуктовую тележку на крышу электрички, а затем сбросила ее на рельсы, когда поезд находился в движении.

Ранее в Ростовской области 14-летний зацепер обгорел от удара током на крыше поезда.

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