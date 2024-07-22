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В Екатеринбурге таксист выбросил пожилого пассажира из машины в лужу и уехал

В Екатеринбурге таксист выбросил в лужу пенсионера за просьбу изменить маршрут

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Shutterstock

В Екатеринбурге таксист напал на пенсионера, который попросил изменить маршрут. Об этом сообщает E1.RU.

По словам екатеринбурженки, неприятная ситуация произошла в поездке с ее матерью и отчимом. Те возвращались из сада и решили вызвать такси из-за дождя, однако ответивший на заказ водитель, как показалось супругам, выбрал неудачный маршрут.

Когда 65-летний мужчина выразил свое недовольство, таксист отреагировал агрессивно и потребовал, чтобы пассажиры вышли из машины.

«Он ответил: «Не нравится — выходите». По приезде водитель вышел из машины, дедушку вытащил с заднего сиденья, бросил на дорогу в лужу и начал пинать», — отметила родственница пострадавшего.

Видео с места происшествия послужило доказательством нападения, и в поддержке сервиса отметили, что уже начали проверку водителя.

«Это скажется не только на его показателях, но и на сотрудничестве с компанией», — заявил сотрудник агрегатора.

Ранее во Внуково таксист избил москвича, который отказался от его услуг.

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