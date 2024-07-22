Увеличилось число отравившихся в санатории «Магистраль» в Кузбассе

Число отравившихся в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области увеличилось до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Ранее сообщалось о 35 отравившихся. В Роспотребнадзоре заявляли, что им оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.

Как сообщил собеседник агентства, за ночь количество отравившихся детей возросло до 39. Также за медицинской помощью обратился один взрослый.

В связи с произошедшим Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее в Волгограде родители срочно увезли детей из детского лагеря «Интеграл» после жалоб на плохое самочувствие.