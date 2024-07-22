Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Увеличилось число отравившихся в санатории «Магистраль» в Кузбассе

Число отравившихся в санатории «Магистраль» в Кемеровской области выросло до 40

close
100%
Shutterstock

Число отравившихся в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области увеличилось до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Ранее сообщалось о 35 отравившихся. В Роспотребнадзоре заявляли, что им оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.

Как сообщил собеседник агентства, за ночь количество отравившихся детей возросло до 39. Также за медицинской помощью обратился один взрослый.

В связи с произошедшим Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее в Волгограде родители срочно увезли детей из детского лагеря «Интеграл» после жалоб на плохое самочувствие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами