В Красноярском крае катер врезался в скалу

На реке Северной в Красноярском крае произошло столкновение катера на воздушной подушке «Хивус» со скалой. Одного человека не удалось спасти, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, судно на воздушной подушке «Хивус» столкнулось со скалой на реке Северной. На момент происшествия на борту находилось пять человек, трое были ранены и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Еще одного не удалось спасти.

Других подробностей происшествия на текущий момент нет.

«Хивус» — это серия российских десятиместных судов на воздушной подушке (катеров-амфибий), предназначенных для круглогодичной эксплуатации в качестве разъездных, пассажирских, спасательных, туристских, медицинских, грузовых и патрульных судов на внутренних водных путях и в морских районах. Производится нижегородской судостроительной компанией «Аэроход».

В середине июля в Екатеринбурге купавшийся в пруду подросток чуть не утонул из-за наезда катера. По словам свидетелей, на мальчика, которому на вид было 14-15 лет, наехал прогулочный катер. Капитан судна проигнорировал случившееся, не остановился и продолжил поездку.

Ранее на Кубани четырех человек спасли с затонувшей яхты.