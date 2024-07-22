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Силы ПВО уничтожили дрон над Смоленской областью

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили БПЛА-камикадзе над Смоленской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Смоленской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Российские военные ночью пресекли попытку атаки дрона-камикадзе на объекты, находящиеся в Вяземском районе области. Дрон был уничтожен в воздухе.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте инцидента.

Анохин призвал жителей региона сохранять спокойствие.

22 июля глава Туапсе Сергей Бойко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) поразила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе.

До этого сообщалось, что несколько взрывов произошло над Туапсе, предположительно из-за сработавшей системы противовоздушной обороны.

Ранее от атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей.

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