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Пропавшая без вести пенсионерка нашлась запертой в поликлинике

В Амурской области пропавшая пенсионерка нашлась запертой в поликлинике

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Freepik.com

Пожилая женщина, которая исчезла в прошлые выходные, оказалась запертой в одном из медицинских учреждений Амурской области. Об этом сообщает портал Teleport.

76-летняя жительница села Игнатьево исчезла 20 июля. Поисково-спасательный отряд «Амур» опубликовал информацию о ее пропаже. В сети растиражировали фотографию без вести пропавшей с описанием ее одежды и особых примет. Сообщалось, что пропавшая могла направляться в Благовещенск.

Утром 22 июля поисковики сообщили, что пожилая женщина найдена живой. Оказалось, что она находилась в поликлинике с 20 июля.

Представители ПСО «Амур» поделились: «Все это время родные, полиция и наш отряд занимались поисками. Мы проверили огромную территорию — 15 километров обочин по аэропортовской трассе, село Игнатьево, все дворы микрорайона. <...> бабушку нашли в поликлинике. Слава Богу, она жива».

Издание написало, что женщину там заперли. Другие детали инцидента не приводятся.

Также этой ночью в Приморье спасатели эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы Пидан.

Ранее спасатели нашли живым 75-летнего мужчину, который провел в болоте четыре дня.

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