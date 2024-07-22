В России добились ускорения изучения горных пород в сотни раз

В Томском политехническом университете (ТПУ) начали применять компьютерные томографы, которые позволяют внимательнее изучить образцы горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам авторов исследования, новый метод повысит скорость сканирования образцов более чем в 300 раз, а полученные данные окажут пользу для добычи полезных ископаемых и анализа изменений климата.

Как отметили в ТПУ, для максимально тщательного изучения материалов используют синхротронное излучение, которое формируется при вращении электронов на скорости, близкой к скорости света. Ученые пояснили, что определение характеристик образцов подобным образом важно для лучшего понимания свойств горных пород.

«Синхротронные источники, такие как СКИФ, позволяют раздвинуть границы технологии цифрового керна и увидеть намного большее», — рассказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев, добавив, что подобный подход позволит снизить стоимость исследований керна и увеличить скорость сканирования более чем в 300 раз.

До этого сообщалось, что Республика Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов.

Ранее Госдума одобрила повышение налога на добычу железной руды, угля и алмазов.