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В Бурятии возбудили уголовное дело после обрушения моста

СК возбудил дело о халатности после обрушения части моста в Бурятии

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МЧС России по Республике Бурятия

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого было остановлено движение автотранспорта на федеральной трассе А-333. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту обрушения участка моста на 142-м километре автодороги А-333 «Култук-Монды» на территории Тункинского района Республики Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – следует из сообщения.

Сейчас устанавливаются причины происшествия, проходит осмотр, изымается необходимая документация, отметили в ведомстве.

21 июля Минтранс Бурятии сообщил о перекрытии движения из-за подмыва подходов к мосту на трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией. На месте работают специалисты. Спецтехника выехала из Слюдянки и Харбяты. По данным МЧС, всего привлечено 43 человека и 36 единиц техники.

Ранее в Японии остановили движение поездов на самой загруженной в стране линии.

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