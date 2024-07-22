В Сибири ожидается повышение уровня воды

С 21 по 24 июля из-за значительных осадков на территории Иркутской области на реках Китой, Ия, Белая, Ока и на небольших реках Южного Прибайкалья возможно поднятие уровня воды. Об этом сообщает Nts-tv.

Местные метеорологи предупредили о возможности достижения критических отметок.

Власти муниципалитетов, руководители пожарно-спасательных служб и оперативные дежурные были уведомлены о текущей ситуации. МЧС проверило готовность своих сил, оборудования и систем оповещения, а также усилило дежурство и привлекло дополнительную технику.

Специалисты следят за ситуацией и контролируют уровень воды. По данным УГМС, в ближайшие четыре дня в Иркутской области ожидаются ливни, интенсивные дожди, крупный град и грозы. В период гроз возможно усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

19 июля режим ЧС ввели в Бикине Хабаровского края после сильного ливня. По словам главы района Александра Демидова, за одну ночь сильный дождь принес почти 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров. Специалисты пожарной части помогали откачивать воду из затопленных объектов.

Ранее синоптик заявил, что дождливая погода является нормой для июля.