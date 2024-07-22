Каждый пятый россиянин старается отказаться от фастфуда

Абсолютное большинство россиян отметили, что любят фастфуд (88%). 43% опрошенных употребляют его несколько раз в месяц, почти столько же (40%) — несколько раз в неделю, каждый десятый (9%) — ежедневно, и еще почти такое же количество опрошенных (8%) — несколько раз в год. Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди причин выбора вредной еды лидирует вкус — 89% россиян считают, что именно это заставляет их есть фастфуд. Вторая по популярности причина — отсутствие времени на готовку или полноценный прием пищи, более трети опрошенных (36%) отмечают этот вариант. Желание готовить здоровую еду самостоятельно отсутствует лишь у 15% опрошенных, чуть реже в качестве причины россияне отмечают еще и низкую стоимость по сравнению с полноценным приемом пищи.

Интересно, что несмотря на предпочтения россиян к такой еде, все равно треть жителей страны считает наличие фастфуда в рационе проблемой, но не может отказывать себе в удовольствии. Несмотря на тягу к такому виду питания, люди все же осознают в этом проблему. Пятая часть опрошенных тоже считает фастфуд вредной привычкой, но и не видит смысла от нее избавляться.

Важным фактом является, что каждый пятый целенаправленно старается убрать или минимизировать количество фастфуда в рационе. Таким образом, отдавая предпочтение здоровой пище. А более четверти (27%) не считает проблемой употребление такой еды.

Любимые вредные снеки россиян выглядят следующий образом: на первом месте — чипсы и сухарики, на втором — шоколадные батончики, на третьем — печенье, далее идут жевательный мармелад и попкорн. А самыми популярными вредными блюдами стали пицца, бургер, шаурма, картофель фри, курица, мясо или рыба в панировке (наггетсы).

При этом половина опрошенных (53%) утверждает, что фастфуд составляет всего десятую часть их рациона. А треть опрошенных (35%) оценивает объем фастфуда как четверть от всего рациона. Такая же динамика прослеживается и в доле бюджета на питание, которая выделяется именно на вредную еду.

Ранее россиян предупредили, что риск загрязнения блюд опасными бактериями возрастает летом.