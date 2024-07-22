Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каждый пятый россиянин старается отказаться от фастфуда

Подавляющее число россиян признались, что любят фастфуд

close
100%
Freepik.com

Абсолютное большинство россиян отметили, что любят фастфуд (88%). 43% опрошенных употребляют его несколько раз в месяц, почти столько же (40%) — несколько раз в неделю, каждый десятый (9%) — ежедневно, и еще почти такое же количество опрошенных (8%) — несколько раз в год. Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди причин выбора вредной еды лидирует вкус — 89% россиян считают, что именно это заставляет их есть фастфуд. Вторая по популярности причина — отсутствие времени на готовку или полноценный прием пищи, более трети опрошенных (36%) отмечают этот вариант. Желание готовить здоровую еду самостоятельно отсутствует лишь у 15% опрошенных, чуть реже в качестве причины россияне отмечают еще и низкую стоимость по сравнению с полноценным приемом пищи.

Интересно, что несмотря на предпочтения россиян к такой еде, все равно треть жителей страны считает наличие фастфуда в рационе проблемой, но не может отказывать себе в удовольствии. Несмотря на тягу к такому виду питания, люди все же осознают в этом проблему. Пятая часть опрошенных тоже считает фастфуд вредной привычкой, но и не видит смысла от нее избавляться.

Важным фактом является, что каждый пятый целенаправленно старается убрать или минимизировать количество фастфуда в рационе. Таким образом, отдавая предпочтение здоровой пище. А более четверти (27%) не считает проблемой употребление такой еды.

Любимые вредные снеки россиян выглядят следующий образом: на первом месте — чипсы и сухарики, на втором — шоколадные батончики, на третьем — печенье, далее идут жевательный мармелад и попкорн. А самыми популярными вредными блюдами стали пицца, бургер, шаурма, картофель фри, курица, мясо или рыба в панировке (наггетсы).

При этом половина опрошенных (53%) утверждает, что фастфуд составляет всего десятую часть их рациона. А треть опрошенных (35%) оценивает объем фастфуда как четверть от всего рациона. Такая же динамика прослеживается и в доле бюджета на питание, которая выделяется именно на вредную еду.

Ранее россиян предупредили, что риск загрязнения блюд опасными бактериями возрастает летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами