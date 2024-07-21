Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД опровергло информацию о запрете религиозных обрядов в общественных местах

МВД: запрет на совершение религиозных обрядов в общественных местах не издавался

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

МВД опровергло информацию о якобы изданном распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся», – подчеркнула Волк.

Она также призвала сотрудников СМИ и представителей блогосферы доверять только сообщениям из официальных источников и воздержаться от распространения недостоверных данных.

В начале июля муфтий Ставропольского края Мухаммад хаджи Рахимов высказался о запрете ношения никаба. Он напомнил, что в скрывающей лицо одежде нельзя делать фотографию на паспорт.

Ранее ДУМ РФ объяснило слова имама о «побивании жены».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами