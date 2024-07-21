МВД опровергло информацию о запрете религиозных обрядов в общественных местах

МВД опровергло информацию о якобы изданном распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся», – подчеркнула Волк.

Она также призвала сотрудников СМИ и представителей блогосферы доверять только сообщениям из официальных источников и воздержаться от распространения недостоверных данных.

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