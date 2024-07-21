Задержан мужчина, который кувалдой снес голову с бюста Сталина в Подмосковье

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в повреждении двух памятников в подмосковном городе Звенигород. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления МВД по региону.

Подозреваемым оказался местный житель 1981 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации («Вандализм»).

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

До этого сообщалось, что в Звенигороде неизвестный мужчина в клетчатой рубашке 20 июля снес голову с бюста Иосифа Сталина при помощи кувалды, а также сильно повредил памятник Ленину.

Памятники были установлены в городе незаконно. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», бюст Сталина появился на Советской улице в Звенигороде летом 2023 года, его установили на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев».

Ранее сообщалось, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.