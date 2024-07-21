Режим ЧС введен в двух районах Бурятии после обрушения моста

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального характера введен в Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту. Об этом сообщил Telegram-канал «Тивиком News».

Режим ЧС также объявлен на территории Окинского района.

Отмечается, что жители пяти поселков Тункинского района и всех населенных пунктов Окинского района из-за ЧП не имеют доступа к дорожному сообщению. Как уточняет ТАСС, в Окинском районе насчитывается 15 населенных пунктов.

Кроме того, туристы, которые следовали на курорт Нилова Пустынь, не смогли проехать к месту назначения в связи с произошедшим инцидентом. Для туристов организовали пункты временного размещения, горячее питание и подвоз воды.

В свою очередь, пресс-служба правительства Бурятии сообщила: для того, чтобы ускорить восстановление движения, на 142 км федеральной автодороги №333 «Култук — Монды» в Тункинском районе Бурятии начали подвозить грунт с двух карьеров. Ожидается, что проезд будет восстановлен за 15 часов. По информации местных властей, «работы будут вестись всю ночь в две смены».

До этого Минтранс Бурятии сообщил, что было перекрыто движение из-за подмыва подходов к мосту на трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией. На место прибыли специалисты для изучения фронта работ. Для возобновления движения планируются работы по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом. Специальная техника для этого выехала из Слюдянки и Харбяты. По данным МЧС, всего привлечено 43 человека и 36 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Крыму перекрыли участок дороги Саки — Евпатория.