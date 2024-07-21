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Пропавшего экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мертвым, его супруга жива

Пропавшего в лесу экс-председателя Нижегородского облсуда нашли мертвым

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Поисково-спасательная группа «Рысь»

Бывшего председателя Нижегородского областного суда Валерия Воробьева и его супругу Евгению, пропавших в лесу, обнаружили спустя несколько дней. Об этом сообщил портал «В городе N» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Тело мужчины обнаружили на одном из участков местности, его супругу нашли в другом месте добровольцы поисково-спасательного центра «Рысь» — она жива. Подробности неизвестны.

По данным поисковиков, 86-летние Валерий и Евгения уехали из деревни Теряево 19 июля на машине за ягодами в Павловский округ. С тех пор их никто не видел.

Волонтеры сообщали, что их поиск был осложнен прошедшим сильным дождем, в результате которого все лесные дороги «превратились в кашу».

Воробьев был председателем Горьковского, а затем и Нижегородского областного суда с 1985 до 2005 год.

16 июля сообщалось, что в Калининградской области нашли 77-летнюю женщину, которая шесть дней провела в лесу.

Ранее спасатели нашли живым 75-летнего мужчину, который провел в болоте четыре дня.

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