Кличко отреагировал на снос усадьбы Зеленских в Киеве

Снос усадьбы Зеленских является несанкционированным. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Несанкционированный снос усадьбы Зеленских считаю циничной провокацией. Особенно через несколько дней после того, как в Департамент охраны культурного наследия КГГА поступил пакет доработанной учетной документации по присвоению здания на ул. Александра Конисского, 22 статуса памятника», — написал Кличко.

20 июля в центре Киева неизвестные с помощью экскаваторов снесли усадьбу Зеленских конца XIX века.

Усадьба Зеленских — это двухэтажное здание в Киеве по улице Александра Конисского, 22, построенное в конце XIX века из дерева и обложенное кирпичом. Одна из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в «Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите». Одно из двух зданий из «охранного списка» мэра Киева Виталия Кличко, которое пытались уничтожить украинские застройщики с начала спецоперации.

Ранее сенатор РФ усомнился в политическом будущем Зеленского.