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Жара расплавила асфальт в турецком городе

В турецком Бодруме расплавился асфальт из-за температуры более 40℃

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Georgii Shipin/Shutterstock/FOTODOM

Турция страдает от сильной жары, в городе Бодрум температура воздуха поднялась более 40℃, в результате чего расплавился асфальт. Об этом сообщил турецкий телеканал TGRT Haber.

«Самая высокая температура, зафиксированная в тени, в некоторых районах Бодрума достигала 44℃. Из-за жаркой погоды было замечено таяние асфальта в сельских районах района Кумкёй, Пынарлыбелен и Этрим», — говорится в сообщении.

Растаявший асфальт создал трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам, отмечает телеканал.

В Турции в настоящее время идет новая волна «африканской» жары.

В июне сообщалось, что в турецкой Анталье из-за жары змеи стали проникать в жилые кварталы, рабочие места и автомобили, что вызывает беспокойство среди жителей. В текущем году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей.

Ранее в Пулково пассажир самолета открыл аварийный люк из-за жары.

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