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В Госдуме сравнили дороги в Забайкалье с местами после бомбардировок

Депутат Гурулев сравнил трассу в Забайкалье с дорогой после бомбардировки

Депутат Госдумы Андрей Гурулев сравнил региональную трассу Борзя — Александровский Завод — Ивановка с дорогой после бомбардировки в местах боевых действий. Кадры с трассы парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

«Видео снято не после бомбардировки где-то в местах ведения боевых действий. Это забайкальские краевые дороги. В таком состоянии находится многострадальная дорога Борзя — Александровский Завод — Ивановка, уже рассказывал о ней год назад», — подписал публикацию депутат.

Гурулев отметил, что многие участки находятся в таком состоянии спустя короткое время после ремонта, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Парламентарий подчеркнул, что состояние дорог в регионе «просто отвратительное, мосты складываются будто картонные». Депутат призвал привлечь к ответственности подрядчика, который занимался ремонтом.

Также Гурулев пообещал доложить о ситуации губернатору региона Александру Осипову.

16 июля депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение до 600 тысяч рублей штрафы за некачественный ремонт дорог. Цель законопроекта — заставить дорожные службы нести ответственность за свою работу, особенно если состояние дорожного покрытия приводит к авариям или травмам.

Ранее в Госдуме высказались об инициативе запретить пенсионерам управлять автомобилем.

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