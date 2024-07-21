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Москвичам пообещали дожди и грозы на грядущей неделе

Синоптик Леус: в Москве на следующей неделе ожидается до +28°C

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Владимир Астапкович/РИА Новости

На грядущей неделе в столичном регионе прогнозируется переменная облачность и до +28°C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый день новой недели столичный регион окажется под влиянием северной периферии уходящего циклона, который затянет за собой к берегам Москвы-реки порцию прохладного воздуха», — рассказал эксперт погоды.

Леус добавил, что в понедельник в Москве будет преимущественно облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, днем не исключены локальные грозы. Температура воздуха в дневные часы прогнозируется от +21 до +23°C.

Синоптик рассказал, что со вторника и до конца рабочей недели на формирование метеорологических условий в столице будет оказывать влияние антициклон. Он уменьшит количество облаков, кроме того, антициклон прекратит осадки и воздушные массы начнут активно прогреваться.

В результате, указал Леус, во вторник днем будет +24 — +26°C. Самым теплым днем недели ожидается среда. Синоптик отметил, что в этот день температура воздуха прогреется до +26 — +28°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что классическая июльская погода без аномальной жары продлится в Москве до конца текущей недели. Эту «передышку» он назвал достаточно длительной.

Ранее синоптик рассказал о холодном атмосферном фронте, который пришел в столичный регион.

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