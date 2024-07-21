Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за огурца

В Домодедово девочка получила сотрясение мозга от брошенного в голову огурца

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В подмосковном Домодедово семилетняя девочка получила сотрясение мозга после попадания в голову огурца, брошенного соседкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 18 июля в деревне Шишкино. Ребенок с травмой головы поступил в научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Нижнем Тагиле школьник серьезно пострадал после столкновения с велокурьером. По словам матери ребенка, ее сын ехал на велосипеде, когда доставщик еды врезался в него. В результате мальчик получил двойной перелом со смещением носа и сильное сотрясение мозга.

17 июля стало известно, что в подмосковном Дмитрове трое мужчин жестоко избили подростка на глазах у его маленькой сестры. Они выбили подростку два зуба, врачи также диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее мальчика с сотрясением головного мозга нашли на станции метро в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами