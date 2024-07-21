Семилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за огурца

В подмосковном Домодедово семилетняя девочка получила сотрясение мозга после попадания в голову огурца, брошенного соседкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 18 июля в деревне Шишкино. Ребенок с травмой головы поступил в научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Нижнем Тагиле школьник серьезно пострадал после столкновения с велокурьером. По словам матери ребенка, ее сын ехал на велосипеде, когда доставщик еды врезался в него. В результате мальчик получил двойной перелом со смещением носа и сильное сотрясение мозга.

17 июля стало известно, что в подмосковном Дмитрове трое мужчин жестоко избили подростка на глазах у его маленькой сестры. Они выбили подростку два зуба, врачи также диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее мальчика с сотрясением головного мозга нашли на станции метро в Петербурге.