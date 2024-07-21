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Политолог назвала металлургию важнейшей отраслью для экономики России

Политолог Пухальская: российская металлургия способна быстро адаптироваться

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Александр Коркка/РИА «Новости»

День металлурга является не просто праздником, но и поводом осмыслить достижения отрасли, которая играет ключевую роль в экономике России, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Пухальская.

«Статистика говорит сама за себя: за последний год производство стали в стране увеличилось на 5%, а экспорт металлургической продукции — на 8%. Эти цифры подтверждают высокий уровень развития и значимость отрасли. Наши металлурги достигли выдающихся результатов, несмотря на внешние экономические ограничения», — сказала она.

По словам политолога, металлургия в новых регионах также заслуживает особого внимания.

«ДНР известна своими крупными металлургическими предприятиями, такими как Енакиевский металлургический завод и Макеевский металлургический комбинат. В ЛНР находится Алчевский металлургический комбинат — один из крупнейших производителей стали в регионе. Запорожская область известна своими металлургическими предприятиями, такими как Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», производящий сталь, прокат и чугун», — отметила Пухальская.

Она добавила, что металлургия в России обеспечивает рабочие места для миллионов граждан, развивает смежные отрасли и вносит существенный вклад в ВВП страны.

«Металлы являются основой для множества производств, от строительства до высокотехнологичных отраслей, что подчеркивает их стратегическую значимость. Несмотря на санкции, российская металлургия продемонстрировала способность к быстрой адаптации и инновациям», — сказала она.

Пухальская подчеркнула, что модернизация производственных процессов, внедрение новых технологий и открытие новых рынков позволили нивелировать негативные последствия и добиться впечатляющих результатов.

Напомним, в России ежегодно в третье воскресенье июля отмечается День металлурга. В 2024 году этот праздник выпал на 21 июля.

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