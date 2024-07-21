Бангладеш отменил квоты на госдолжности после массовых протестов

Верховный суд Бангладеш принял решение отменить большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов и беспорядков в городах республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

Генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин сообщил агентству о постановлении Апелляционного отделения Верховного суда, что 93% государственных должностей должны быть открыты для кандидатов, имеющих на это право, без квот для родственников участников войны за независимость 1971 года. Тем самым было отклонено постановление суда низшей инстанции.

Как пишет Reuters, правительство премьер-министра Шейх Хасины отменило систему квот еще в 2018 году. Однако в прошлом месяце суд низшей инстанции восстановил ее, установив общие квоты на уровне 56%. В результате это спровоцировало протесты и последовавшие за этим жесткую реакцию со стороны правительства.

Студенты в Бангладеш месяц назад начали организацию протестов против упомянутых квот. В результате правоохранительные органы начали применять для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходили на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из демонстрантов были одеты в мотоциклетные шлемы. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работали сайты крупнейших СМИ.

Ранее в Бангладеш протестующие выпустили заключенных из тюрем.