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Экс-врач Белого дома раскрыл новую информацию о ранении Трампа

WP: появились подробности ранения Трампа после покушения

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, в котором в деталях описана медицинская помощь, которую он получил после покушения. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документ.

Документ, о котором идет речь, был подписан конгрессменом-республиканцем Ронни Джексоном. Он является членом палаты представителей от Техаса и бывшим врачом в Белом доме, в том числе в годы, когда главой государства был Трамп.

Джексон рассказал, что ежедневно осматривал и обрабатывал ухо Трампа, в которое попала пуля в результате покушения. По словам врача, экс-глава Белого дома отделался раной шириной два сантиметра.

Конгрессмен отметил, что рана «простиралась вниз по хрящевой поверхности уха» и на нее не потребовалось накладывать швы. Однако у экс-президента до сих пор наблюдается «периодическое кровотечение, требующее наложения повязки».

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. Трамп получил ранение в ухо. После покушения бывшего президента США доставили в Butler Memorial Hospital. Там медики провели «тщательное обследование на предмет дополнительных травм. В знак солидарности с Трампом республиканцы стали надевать на уши повязки.

Ранее Трамп рассказал о замечательном письме от Си Цзиньпина после покушения.

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Покушение на Трампа
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