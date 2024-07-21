Украина планирует запросить импорт электроэнергии у четырех стран Европы

Украина на фоне дефицита электроэнергии намерена запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики страны.

Согласно сообщению ведомства, общий объем импорта составит 25 682 мегаватт-часов.

«Экспорта нет и не предвидится», — уточнили в минэнерго.

До этого глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявил, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании «Укрэнерго».

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Была безвозвратно разрушена Трипольская тепловая электростанция, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области.

Ранее стало известно, что в июне Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.