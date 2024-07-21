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Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 22 июля

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о дожде и ветре 22 июля

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Дождь и усиление ветра прогнозируются в Москве 22 июля. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам специалиста, сейчас на российскую столицу и Московскую область надвигается холодный фронт.

«Но он скорее выражен в осадках, дождях и ветре, нежели в температуре», — сказал синоптик.

Он добавил, что в упомянутый день в Москве ожидается незначительное снижение температуры воздуха. Столбики термометров будут показывать от +22°С до +24°С. При этом 23 июля соответствующий показатель составит от +21°С до +23°С.

Как сказал Шувалов, во второй половине недели в городе будет сухая и умеренно теплая погода. Температура воздуха 24 и 25 июля достигнет +24°С, а 26 июля — +26°С.

До этого в Гидрометцентр РФ рассказали, что 21 июля в российской столице прогнозируется дождь и температура воздуха до +25°C. Ночью столбики термометров будут показывать около +15°C. Скорость порывов ветра, в свою очередь составит от пяти до 10 м/с.

На территории Московской области днем ожидается температура воздуха от +22°C до +27°C. Ночью данное значение опустится до +12°C.

Ранее москвичам сообщили о начале бархатного сезона.

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