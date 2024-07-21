Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекинского городского округа

Девять человек получили ранения в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Шебекинском городском округе по Шебекино, селам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино украинские войска выпустили 29 боеприпасов и три беспилотника.

«В результате обстрела города Шебекино ранены девять мирных жителей. Двоим пострадавшим медики Шебекинской ЦРБ оказали медицинскую помощь, они были отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что семь человек госпитализированы в больницы Белгорода. Одна женщина находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями лица и переломом челюсти.

В результате прямых попаданий снарядов один частный дом сгорел полностью, второй серьезно поврежден, уничтожены два автомобиля, а также серьезно повреждены две квартиры.

До этого над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.