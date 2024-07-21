Мишустин осмотрел новый аэровокзальный комплекс в Магадане

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил строящийся аэровокзальный комплекс в аэропорту Магадана. Об этом сообщает ТАСС.

«По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов», — заявил премьер-министр.

Мишустин во время визита в аэровокзальный комплекс подчеркнул, что аэропорты должны быть надежной опорой для путешественников.

Председатель правительства РФ также отметил, что новый терминал должен быть комфортным и удобным для пассажиров. Мишустин похвалил новый терминал, отметив, что тот сконструирован «с умом». Председатель правительства РФ обратил особое внимание на то, что дизайн терминала выполнен российскими специалистами.

При этом Мишустин выразил недовольство на руководителей проекта за то, что они не позаботились о подъездной дороге.

Пропускная способность нового терминала составит 800 пассажиров в час. Существующий при этом способен обслужить только 600 человек.

Сообщается, что в новом комплексе появится обновленная система выдачи багажа, которая будет соответствовать всем современным требованиям. В настоящее время пассажиров обслуживают в достаточно тесных помещениях 1980-х годов.

Ранее в терминале Т2 Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты.