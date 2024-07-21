Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается дождливая погода и до +25°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице будет +23... +25°С. В ночь на понедельник столбик термометра может опуститься до +15°C.

Ожидается западный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 5-10 м/с.

В Подмосковье днем в воскресенье воздух прогреется до +22... +27°C. В ночь на понедельник может похолодать до +12°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в выходные начался бархатный сезон.

По его словам, температура в реках и водоемах составит около +23... +24°C. Температура воздуха будет похожа на эти значения. Вильфанд добавил, что возможны осадки, но они будут кратковременными.

Синоптик также заявлял, что классическая июльская погода без аномальной жары продлится в Москве до конца следующей недели.

Ранее синоптик рассказал «Газете.Ru», когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару.