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Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке

РИА Новости: ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке

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news.ru/Global Look Press

ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ жительницы этого города в ДНР.

«В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий - все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы, не дай бог такое никому пережить», — рассказала женщина.

Красногоровка находится в 26 км от Донецка, город с 1 августа 2023 года контролируют ВСУ.

До этого штурмовики РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке.

«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — передал ТАСС анонимный источник.

Он добавил, что российские военные ведут работу по зачистке очагов сопротивления.

Перед этим сообщалось, что ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки.

Ранее трое военнослужащих ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР.

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