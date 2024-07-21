Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке

ВС РФ эвакуировали мирных жителей из-под завалов в Красногоровке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ жительницы этого города в ДНР.
«В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом. Уже 7 июля рухнул весь подъезд, с первого по третий - все плиты рухнули, засыпало. Нас откопали хлопцы, не дай бог такое никому пережить», — рассказала женщина.
Красногоровка находится в 26 км от Донецка, город с 1 августа 2023 года контролируют ВСУ.
До этого штурмовики РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке.
«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — передал ТАСС анонимный источник.
Он добавил, что российские военные ведут работу по зачистке очагов сопротивления.
Перед этим сообщалось, что ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки.
Ранее трое военнослужащих ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР.