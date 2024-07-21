Генконсульство проверит сообщения об отравлении россиян в Турции

Российское генконсульство проверит информацию об отравлении россиян в отеле Sealight Resort в турецком городе Кушадасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, дипломаты «держат вопрос в повестке».

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. По словам одного из отдыхающих, члены его семьи почувствовали себя плохо во время отдыха в отеле Sealight Resort.18 июля у взрослых сразу после пробуждения заболела голова, а ребенок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Уже после госпитализации туристы поняли, что стали не единственными пострадавшими.

Ранее тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции.