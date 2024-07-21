Адвокат объяснил, что делать, если мошенники взяли на вас кредит

В случае, если вы стали жертвой мошенников, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением в полицию. В заявлении нужно подробно описать обстоятельства, которые вам удалось выяснить про оформленный на вас кредит, а также указать сведения, которые доказывают, что данный займ вы не оформляли и не получали. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Малютов, адвокат, председатель МКА «Ковалев, Малютов и партнеры».

«Затем вам необходимо обратиться с заявлением (претензией) в банк или МФО, который выдал займ на ваше имя. В заявлении вы должны указать, что к кредиту, оформленному на ваше имя, вы никакого отношения не имеете, заявку на выдачу кредита не подавали, никаких документов не подписывали, денежные средства не получали. К заявлению также следует приложить документ, подтверждающий ваше обращение в правоохранительные органы. А также иные документы (доказательства), которые подтверждают, что к выданному займу вы не имеете никакого отношения», — объяснил он.

Также вам необходимо запросить у банка (МФО) заверенные копии документов, подтверждающие выдачу займа мошенникам на ваше имя, желательно в двух экземплярах для правоохранительных органов и суда.

«Если банк (МФО) откажет в удовлетворении вашей претензии и не спишет задолженность, в данном случае придется обращаться в суд, и там доказывать вашу непричастность к выданному займу», — добавил адвокат.

Эксперт отметил, что никто из нас не застрахован от мошенников, однако мы в состоянии минимизировать свои риски и как минимум помешать мошенникам завладеть нашими персональными данными и лишить их возможности обращаться в финансовые организации от нашего имени.

«Для этого, не следует оставлять свой паспорт в залог в сервисах, службах проката и так далее. Если паспорт утерян, в кратчайшие сроки обратитесь в полицию и заявите об этом. Когда вы собираетесь ввести на сайте личные данные, необходимо убедиться, что в адресной строке есть изображение закрытого замка. Никогда не при каких обстоятельствах не сообщайте полученный по смс код, будь то от банка или от сервиса Госуслуги. В настоящее время наметилась положительная тенденция того, что суды все чаще встают на сторону граждан при подобных спорах с финансовыми организациями», — резюмировал адвокат.

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