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Во время протестов во Франции были ранены девять человек

BFMTV: во время протестов фермеров во Франции были ранены девять человек

Во время протестов фермеров в Ля-Рошели во Франции были ранены девять человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные прокуратуры.

Среди пострадавших пятеро протестующих и четверо полицейских. Трое стражей порядка получили легкие ожоги от коктейлей Молотова, а еще один — ранение плеча.

В протестах участвовали около шести тысяч человек, выступающих против сооружения «мегабассейнов» компаниями-монополистами в аграрном бизнесе. По данным полиции, около 500 участников акции принадлежали к радикальной группировке Black block, члены которой разгромили местный супермаркет. Семеро протестующих задержаны.

Сообщается, что у протестующих был изъят 1401 потенциально опасный объект. 200 участников протеста были «эвакуированы» полицейскими во время попыток задержать критический важный объект — порт Ля-Рошель.

До этого сообщалось, что во Франции на протестной акции начались стычки с полицией.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательства Израиля в выборы во Франции.

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