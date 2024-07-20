Рядом с полигоном Минобороны Армении произошел взрыв

Взрыв произошел рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны, в результате один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

«В прессе и социальных сетях распространяется информация с заголовком «Взрыв прогремел на принадлежащем министерству обороны Армении полигоне в Капане. Есть погибший», – говорится в сообщении минобороны. Там подчеркнули, что инцидент произошел не на полигоне, а на соседней территории.

В пресс-службе отметили, что погиб гражданский.

20 июля взрывы произошли в украинской столице городе Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны.

Днем ранее взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. До этого сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. В городе работали средства ПВО.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти.