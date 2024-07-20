Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рядом с полигоном Минобороны Армении произошел взрыв

МО Армении: взрыв произошел рядом с полигоном на юге страны, погиб человек

close
100%
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Взрыв произошел рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны, в результате один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

«В прессе и социальных сетях распространяется информация с заголовком «Взрыв прогремел на принадлежащем министерству обороны Армении полигоне в Капане. Есть погибший», – говорится в сообщении минобороны. Там подчеркнули, что инцидент произошел не на полигоне, а на соседней территории.

В пресс-службе отметили, что погиб гражданский.

20 июля взрывы произошли в украинской столице городе Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны.

Днем ранее взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. До этого сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. В городе работали средства ПВО.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами