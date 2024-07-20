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В России участника СВО убили из-за земельного спора

Baza: в Дагестане убили участника СВО Алиева из-за земельного спора

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Дагестане расстреляли участника СВО Бозигита Алиева из-за земельного спора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Родственники убитого заявили, что мужчину застрелили «ваххабиты» за то, что служить русским — «харам». Но, вероятнее всего, конфликт возник между родственниками из-за старого земельного спора. Сейчас в селе проводят дежурство три экипажа полицейских.

Отмечается, что спор за землю в селе Агачаул начался еще в 2015 году.

20 июля в Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради китайского смартфона.

В мае сообщалось, что убийцей 8-летней девочки в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области оказался водитель эвакуатора из соседнего поселка Руслан Шингирей, который принимал участие в специальной военной операции.

До этого в Ленинградской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расчленил женщину и спрятал ее останки в два чемодана.

Ранее в Москве участник ЧВК «Вагнер» убил сожительницу и отрезал ей ухо.

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