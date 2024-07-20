Госпогранслужба Украины дала совет «туристам»

Госпогранслужба Украины советует «случайным туристам», которые пытаются нелегально покинуть страну, не рисковать этого делать. Заявление приводится в Telegram-канале Госпогранслужбы.

«Предупреждаем об опасных «жителях» Карпат – медведях. Встретить следы дикого зверя в этой местности для пограничников – уже обычное дело, чего не скажешь о случайном «туристе», — сказано в сообщении.

Там предостерегли от посещения закрытых горных маршрутов, так как это может угрожать жизни и здоровью.

До этого сообщалось, что Госпогранслужба Украины займется обустройством существующих дорог и строительством новых на границе страны в Черновицкой и Закарпатской областях. В ведомстве подчеркнули, что к настоящему времени уже построено почти 35 км в Черновицкой области и 17 км в Закарпатье. Еще около 700 км дорог планируют построить в ближайшем будущем. Данная мера призвана способствовать усилению контроля за территориями, оперативному реагированию, а также «экономии горючего и эксплуатации техники».

Ранее Госпогранслужба Украины анонсировала ужесточение правил пересечения границы.