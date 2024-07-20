На Кубани ликвидировали лесной пожар

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что лесопожарные формирования ликвидировали пожар в Туапсинском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники, а также 22 специалиста.

До этого стало известно, что пожар произошел в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС.

Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с возникновением ландшафтных пожаров на территории города введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.