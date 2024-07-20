Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СБУ раскрыла причину задержания мэра города в Одесской области

СБУ: мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете

close
100%
РИА «Новости»

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что мэра в Одесской области задержали по подозрению в рэкете. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что сотрудники СБУ произвели задержание совместно с представителями Национальной полиции.

По информации ведомства, мэр возглавлял группировку, которая планировала незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Черного моря.

По данным телеканала «Общественное», был задержан мэр Белгорода-Днестровского Виталий Жадан.

До этого Служба безопасности Украины задержала по делу о коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

В ведомстве сообщили, что речь идет об исполняющем обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы. По материалам дела, чиновник причастен к требованию «неправомерной выгоды» от столичных предпринимателей.

Так, правоохранители установили, что фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами