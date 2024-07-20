СБУ раскрыла причину задержания мэра города в Одесской области

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что мэра в Одесской области задержали по подозрению в рэкете. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что сотрудники СБУ произвели задержание совместно с представителями Национальной полиции.

По информации ведомства, мэр возглавлял группировку, которая планировала незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Черного моря.

По данным телеканала «Общественное», был задержан мэр Белгорода-Днестровского Виталий Жадан.

До этого Служба безопасности Украины задержала по делу о коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

В ведомстве сообщили, что речь идет об исполняющем обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы. По материалам дела, чиновник причастен к требованию «неправомерной выгоды» от столичных предпринимателей.

Так, правоохранители установили, что фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.