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Жительницу Мюнхена доставили в больницу с укусом бобра

Bild: жительница Мюнхена попала в больницу после укуса бобра

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Depositphotos

Жительницу города Мюнхен на юге Германии доставили в больницу с сильным кровотечением из-за укуса бобра. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 18 июля. Женщина решила искупаться в небольшой речке Вюрм на западе мегаполиса. В какой-то момент она заметила рядом животное и поторопилась покинуть воду. Не успев добраться до берега, женщина почувствовала острую боль в области бедра. У нее открылось сильное кровотечение. Прохожие немедленно вызвали медиков.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее рваную рану длиной 10 см и еще один укус меньшего размера. Сама пострадавшая не смогла объяснить, кто ее атаковал. Но свидетели происшествия успели заснять плывшего рядом бобра.

Зоологи считают, что агрессию проявила бобриха, защищающая своих детенышей.

До этого в поселке Дубна Тульской области бобр пробрался на приусадебный участок, загнал испуганных хозяев в дом и напал на их собаку.

Ранее ученые поразились вкладу бобров в борьбу с засухами и лесными пожарами.

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