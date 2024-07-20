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Бывший депутат Верховной рады умерла в больнице

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион умерла в больнице после покушения

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Евгений Котенко/РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла во львовской больнице после покушения. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на медиков.

Данную информацию изданию РБК-Украина подтвердили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова. Позднее об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что во Львове часть камер на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион не работала.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата в дело о предумышленном убийстве.

Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Украины назвали две версии убийства Фарион.

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