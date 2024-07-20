В мэрии Махачкалы прокомментировали информацию о вандализме на еврейском кладбище

Временно исполняющий обязанности начальника управления пресс-службы администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов заявил, что несколько могильных плит на кладбище в Махачкале пострадали в результате неумышленного наезда автомобиля, у которого лопнуло колесо, никакого акта вандализма не было. Об этом сообщает РИА Новости.

Сагитов подчеркнул, что вандализма на кладбище не было. Произошло ДТП, у машины лопнуло колесо и автомобиль наехал на могильные плиты.

Он добавил, что водитель обязуется все восстановить. В текущий момент на месте проводятся работы по восстановлению поврежденных надгробий.

До этого член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов написал в своем Telegram-канале со ссылкой на «источники, заслуживающие доверия», что на интернациональном кладбище в Махачкале «совершен акт вандализма в секции еврейских захоронений», и выложил фотографии нескольких поврежденных могильных плит.

Он также выразил надежду, что «жители и власти региона быстро найдут тех, кто это сделал».

Ранее двое подростков повредили 53 памятника и 14 крестов на кладбище под Саратовом.