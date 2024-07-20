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Хинштейн призвал проверить музей «Курская битва» после оскорбительной статьи о советских солдатах

Хинштейн: музей «Курская битва» разместил позорную статью о советских солдатах

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Музей-панорама «Курская битва» разместил на своем сайте статью немецкого полковника, в которой говорится, что советские солдаты во время битвы под Прохоровкой шли в атаку под действием психотропных препаратов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

В статье, возмутившей парламентария, бойцы Красной армии также выставляются алкоголиками. Автор материала в качестве подтверждения данного факта приводит данные двух американских историков.

«Я правильно понимаю, что пока мы боремся с переписыванием нашей героической истории, не кто-то, а целый профильный музей, который занимается историческим просвещением, эту историю с помощью лживых статей и переписывает?» – написал Хинштейн в посте.

Депутат потребовал провести внутреннюю проверку на предмет профпригодности сотрудников музея–панорамы и наказать виновных. Он также призвал администрацию учреждения принести извинения участникам Курской битвы и их родственникам.

До этого сообщалось, что в Эстонии начали сносить надгробия советских солдат на кладбище Техумарди. На нем были захоронены останки почти 300 красноармейцев, которые освободили страну от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Ранее молдавский оппозиционер заявил, что ЕС боится благодарить СССР за свободу.

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